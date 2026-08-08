Hitzeschutz in Wohnungen: Kritik an Regierungsplan

Die sommerliche Überhitzung nimmt zu – für viele Menschen werden die hohen Temperaturen, die auch in der Nacht kaum absinken, zum Gesundheitsrisiko. Aus diesem Grund forderte die Mietervereinigung Änderungen im Mietrecht, denn gegen die Hitze in der eigenen Wohnung können Mieter ohne Mitwirkung des Vermieters derzeit nur wenig ausrichten. Auch wenn Mieter alle Kosten selbst tragen, brauche es für den Einbau von Außenbeschattung und Split-Klimageräten die Zustimmung des Vermieters – weil diese Maßnahmen in die Fassade eingreifen, so die Mietervereinigung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images / Aja Koska/istockphoto die Air condition einschalten

Die fehlende Zustimmung könne zwar theoretisch von Schlichtungsstelle oder Gericht ersetzt werden, allerdings müssen dafür zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Die Veränderung muss verkehrsüblich sein – und einem wichtigen Interesse dienen. Nachweisen müssen das die Mieter. „Das ist ein Teufelskreis: Verkehrsüblich wird ein Split-Klimagerät erst, wenn viele eines haben. Installieren darf es aber niemand, solange es nicht verkehrsüblich ist“, sagt Mietervereinigung-Präsident Georg Niedermühlbichler. Auch Wohnungseigentümer brauchen die Zustimmung der Miteigentümer. Die Regierung hat nun angekündigt, die Hürden für den Einbau von Klimaanlagen in Wohnungen verringern zu wollen. Der entsprechende Entwurf soll im Herbst vorliegen.