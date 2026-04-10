Wer bekommt die Wohnung nach dem Tod des Besitzers?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 20. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es darum geht, wer das Wohnrecht an einer Wohnung erbt.

FRAGE: Mein Ehemann und ich sind gemeinsam Wohnungseigentümer einer Eigentumswohnung, in der wir auch gemeinsam leben. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die bereits ausgezogen sind. Ich möchte nun wissen, wie es sich verhält, falls einer von uns beiden stirbt. Erben die Kinder den Anteil meines Mannes? Müsste ich in diesem Fall dann aus der Wohnung ausziehen?