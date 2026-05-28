Darf ich die Miete mindern, wenn es kein Warmwasser gibt?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 1. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Möglichkeit einer Mietreduktion geht.

FRAGE: Eine Mieterin meldet, dass die Warmwasser-Steigleitung im Haus seit Anfang Mai defekt ist und die Reparatur zwar im Gange ist, aber dauern wird. Steht ihr eine Mietzinsminderung zu?