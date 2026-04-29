Was ist, wenn der Nachbar die vereinbarte Dienstbarkeit überbeansprucht?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 4. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Leitungsrechte auf einer Liegenschaft geht.

FRAGE: Ich besitze ein Grundstück mit Einfamilienhaus, das Nachbargrundstück, ebenfalls mit einem Einfamilienhaus bebaut, hat meine Frau vor Jahren verkauft. Der Eigentümer der verkauften Liegenschaft hat diese weiterveräußert. Das Haus wird nun vom neuen Besitzer als Betriebsgebäude genutzt samt Plantage.

Im Haus wurden Räume zusammengelegt und als Saal genutzt. Die Liegenschaft leitet über meinen Grund in den Kanal. Im Servitut-Vertrag steht jedoch, dass der neue Eigentümer einen neuen Kanal machen muss, wenn das Haus umgebaut wird bzw. eine neue Nutzung hat. Wie bringe ich ihn dazu, dass er tätig wird?