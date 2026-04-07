Darf der Hausverwalter eine allgemeine Terrasse für Mieter sperren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 7. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Benutzung allgemeiner Flächen geht.

FRAGE: Ich bin Mieterin in einem Wohnhaus einer gemeinnützigen Bauvereinigung. Im Gebäude gibt es zwei Terrassen, die für alle zugänglich sind. Weil diese immer stärker verschmutzt sind, mit Zigarettenstummeln und dergleichen, hat der Hausbetreuer eine der Terrassen für die Hausbewohner gesperrt.