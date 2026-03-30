Was kann ich tun, wenn nicht alle Eigentümer dem Einbau der Markise zustimmen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 7. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es den Einbau einer Markise geht, die ohne Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer erfolgt ist.

FRAGE: Ich bin Eigentümerin einer Wohnung mit Balkon. Für die Installation einer Markise habe ich einen Umlaufbeschluss gemacht und bin von Tür zu Tür gegangen. Die meisten Wohnungseigentümer haben dem Einbau zugestimmt, einige habe ich nicht erreicht. Nun habe ich zwei Klagen wegen Besitzstörung erhalten, es geht um das äußere Erscheinungsbild des Hauses. Wie gehe ich weiter vor?