Wie bringe ich die Verwaltung dazu, das Garagentor zu reparieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 4. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der ein defektes Tor zu einer Garage geht.

FRAGE: Das Garagentor auf der Liegenschaft der Wohnanlage, die ein Mischobjekt ist und ich bin Mieter, ist seit sieben Wochen beschädigt. Ein Wohnungseigentümer ist mit seinem Auto dagegen gefahren, seitdem ist es verbogen und schließt nicht mehr.

Es gibt nun einen Rechtsstreit zwischen dem Eigentümer und der Verwaltung der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft. Erst nach dem Ende des Rechtsstreits will die Hausverwaltung das Tor reparieren lassen. Ich habe Sorge, weil nun jeder in die Garage gelangt – und von dort auch ohne Schlüssel ins Wohnhaus. Wer haftet, wenn Autos beschädigt werden?