Muss ich für Aufwendungen bezahlen, für die ich keine Vorschreibungen bekommen habe?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 18. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um fehlende Vorschreibungen geht.

FRAGE: Muss ich zahlen, obwohl ich keine Vorschreibung bekomme? Ich bin Wohnungseigentümerin und seit Jänner bekomme ich keine neuen Betriebskosten-Vorschreibungen von der Hausverwaltung. Ich habe deshalb auch seit Jänner nichts mehr an die Hausverwaltung überwiesen. Wie soll ich weiter vorgehen und können mir Probleme entstehen, weil ich die öffentlichen Abgaben nicht bezahlt habe?