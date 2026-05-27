Kann man als Wohnungseigentümer zum Heizungstausch gezwungen werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 1. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Umstieg auf Fernwärme oder die Installation einer Wärmepumpe in einer Wohnanlage geht.

FRAGE: In der Wohnungseigentumsanlage, in der ich wohne, gibt es eine Zentralheizung, an die jedoch die später ausgebauten Dachgeschoßwohnungen nicht angeschlossen sind – sie verfügen über Einzelheizungen.

Die Hausverwaltung schlägt nun eine Erneuerung der Zentralheizung (Wärmepumpe oder Fernwärme) vor und will die Investitionskosten auf alle Eigentümer nach Anteilen aufteilen.

Ist eine eigene Rücklage für die Zentralheizung erforderlich? Kann ein Umstieg von Einzel- auf Zentralheizung erzwungen werden? Wie könnte eine Kostenbeteiligung verweigert werden?