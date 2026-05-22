Der Unkrautvernichter des Nachbarn hat meine Hecke beschädigt, was kann ich tun?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 1. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Immissionen, die vom Nachbargrundstück ausgehen, geht.

FRAGE: Unser Nachbar hat im Herbst sein Grundstück mit einem Unkrautvernichter besprüht. Das Grundstück grenzt an meines, wo sich eine 20 Meter langen Strauchzeile befindet. Jetzt sind meine Sträucher leider tot.

Die Grundstücke befinden sich auf einem leicht abschüssigen Hang, meines liegt unter dem des Nachbarn. Sein Grund ist mit Schotter versiegelt, was dazu führte, dass der Schotter auf mein Grundstück rollt; ich denke, so ist auch das Gift auf meine Liegenschaft gekommen. Was kann ich nun tun?