Schutz gegen Sonnenstrahlen: Wie eine Folie am Fenster helfen kann

Große Fensterfronten, wie man sie im Neubau häufig findet, lassen viel Tageslicht in die Innenräume. Was von Herbst bis Frühling als angenehm empfunden wird, kann im Sommer zur Belastung werden. Die eindringenden Sonnenstrahlen lassen die Temperaturen rasch ansteigen. Betroffene suchen daher nicht nur nach Abkühlung, sondern vor allem nach raschen Lösungen. Denn: Die Zahl der Tage über 30 Grad pro Jahr hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht. Was früher ein Rekord war, ist heute Durchschnitt.

Eine Lösung gegen Überhitzung können Sonnenschutzfolien an den Fenstern sein. „Sie reflektieren die Sonnenstrahlen, die einfallende Sonnenenergie wird dadurch reduziert, das Aufheizen der Räume gemindert“, erklärt Richard Doneiser, Folierungsexperte und stellvertretender Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer.

Was kostet die Folie?

Von der Selbstmontage rät Doneiser ab. Die Gefahr von Blasenbildung sei hoch, weil die Verarbeitung rasch erfolgen müsse und dies eine gewisse Erfahrung voraussetze.