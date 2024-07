Wohnmarkt: Warum die Suche immer schwieriger wird

Trotzdem ist laut Makler-Experten die Nachfrage stabil. „Die Österreicher wollen Eigentum – auch als Vorsorge. Aber wir sind in der Realität angekommen“, schätzt Peter Mayr, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien Salzburg , die Marktsituation ein. Es gebe keine extremen Erwartungen mehr, was die Preise betrifft. „Die Verkäufer wissen, dass es nach oben sehr wohl Grenzen gibt. Die Käufer haben erkannt, dass die Preise nicht um 20 oder 30 Prozent nachgeben“, so der Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich. Eine gute Lage und ein guter Zustand der Immobilie haben immer ihren Preis.

Jeder will mieten

Weniger Finanzierungen bedeuten eine größere Nachfrage nach Mietwohnungen. Was wiederum die Mietpreise ansteigen lässt. Zudem gibt es immer weniger Baugenehmigungen und Fertigstellungen. 2024 sollen in Österreich um zehn Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt werden als 2023. Für 2025 wird ein weiterer Rückgang erwartet. Was die Suche nach einer passenden Wohnung auch in Zukunft nicht einfacher machen wird. Der Druck auf den Wohnmarkt steigt.