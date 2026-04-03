Wie wehrt man sich gegen störende Küchengerüche im Haus?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 7. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Erwerb einer Wohnung durch die bisherigen Mieter geht.

FRAGE: Im dem Wohnhaus, in dem wir wohnen, gibt es Mieter, die sehr viel kochen. Häufig wird auch bei geöffneter Wohnungseingangstüre gekocht, angeblich weil das Küchenfenster durch einen Kasten verstellt ist und nicht geöffnet werden kann. Wir fühlen uns durch die Gerüche belästigt. Was können wir tun?