Aufschwung am Wohnungsmarkt: Was das für Käufer bedeutet

Nach dem Nachfrage- und Transaktionsrückgang im Jahr 2024 soll heuer wieder Schwung in den Immobilienmarkt kommen, das gilt vor allem für den Wohnbereich. „2025 soll es bergauf gehen“, bringt Anton Nenning, Head of Research vom Maklernetzwerk Remax, die Einschätzung der Lage auf den Punkt. Er spricht von „teils echtem Wachstum“, es sei Normalität in Sicht, die Nachfrage springe wieder an. Für die Marktanalyse wurden 600 Remax-Mitarbeiter in ganz Österreich befragt.

Das Angebot an Eigentumswohnungen am Markt steigt weiter, und auch die Nachfrage zieht an. „Die Finanzierungsprobleme wirken abgeschwächt“, erklärt Nenning im Hinblick auf die gesunkenen Zinsen und das Auslaufen der KIM-Verordnung mit Ende Juni. Mietwohnungen boomen, aber auch Kaufobjekte werden wieder interessanter, vor allem in preisgünstigen Lagen.