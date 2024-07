Im Lavendel summt es. Viele Bienen und Hummel sind unterwegs und flitzen von Blüte zu Blüte. Auch der rosafarbene Heckenrose statten sie einen Besuch ab – die Kleeblumen in der Wiese mögen sie aktuell am liebsten. Beim Thema Bienen denken die meisten Menschen an die Honigbiene. Jedoch tragen besonders die mehr als 700 Wildbienen-Arten in Österreich zur Artenvielfalt bei. Doch wie die Honigbiene sind auch Wildbienen bedroht, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft.