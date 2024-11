Erleichterung am Bau: Wenn der Roboter Mauern aufstellt

WLTR, auch Walter genannt, heißt der neue Kollege auf der Baustelle. Ein sperriger Name, dafür soll er enorme Erleichterung bei der Maurerarbeit bringen. Wienerberger hat vor Kurzem den ersten Ziegelroboter in Österreich präsentiert. Dieser schichtet kontinuierlich Ziegel für Ziegel über - oder nebeneinander, kontrolliert von einem Experten am Computer.

Automatisierung schreitet voran „Walter“ arbeitet sowohl drinnen als auch draußen, benötigt für den Betrieb lediglich Wasser und Strom und reduziert die körperliche Belastung der Maurer auf der Baustelle erheblich.

Und das sei auch dringend notwendig, wie Johann Marchner, Country Managing Director von Wienerberger Österreich, erklärt: „Die Bauindustrie steht in Zeiten der Digitalisierung, der hohen Nachfrage nach leistbarem Bauen und Wohnen, dem Fachkräftemangel und dem Ziel, die körperlich schweren Tätigkeiten am Bau zu erleichtern, vor großen Herausforderungen. Wir sehen großes Potenzial in der Automatisierung, Vorfertigung und Robotik, um Bauvorhaben schneller und günstiger zu realisieren.“

© Wienerberger AG/APA-Fotoservice//Wienerberger/APA-Fotoservice/Reither Die Roboterarbeit geschieht unter minimaler menschlicher Aufsicht

Zum Einsatz soll „Walter“ vor allem bei der Errichtung langer Wände in Industriebauten, Schulen, aber auch beim Bau von Mehrfamilienhäusern kommen. Roboter braucht Spezialziegel Der Roboter wurde von Wienerberger Tschechien zusammen mit KM Robotics und dem Tschechischen Institut für Informatik, Robotik und Kybernetik an der Technischen Universität in Prag, entwickelt. Der Bauroboter ist mit modernster Sensor-Technologie ausgestattet, die eine präzise Platzierung der Ziegelsteine sicherstellt und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz auf Baustellen gewährleistet. Für das robotergestützte Mauerwerksprojekt musste ein spezieller, patentierter Ziegel entwickelt werden: der „Robot Ready“-Porotherm-Ziegel. Dieser verfügt über zwei spezielle Rillen an den Wandseiten, die dem Roboter eine nahtlose Handhabung ermöglichen.

© wienerberger Österreich/Mirjam Reither Der Roboter braucht zum Arbeiten modernste Sensoren und spezielle Rillen am Ziegel