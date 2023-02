8.000 Quadratmeter Sonnenstrom: Wiener Öffis werden grüner

20 Solarkraftwerke bis 2025

„Um die Klimawende zu schaffen, drehen wir an vielen Schrauben. Große Projekte wie die Nutzung von Geothermie für dekarbonisierte Raumwärme gehört da ebenso dazu wie der Ausbau von Solarkraft. In der Stadt hat nicht jeder Mensch die Möglichkeit selbst eine Photovoltaikanlage am eigenen Dach zu installieren. Es ist also besonders wichtig, dass auch Unternehmen möglichst viele ihrer Dachflächen für Sonnenkraft nutzen. Die Wiener Stadtwerke-Gruppe geht hier voran – der gemeinsame Photovoltaik-Ausbau von Wien Energie und den Wiener Linien im Rahmen unserer Solaroffensive ist ein weiterer wichtiger Schritt in eine grünere Zukunft“, betont Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

Insgesamt betreibt Wien Energie über 370 Photovoltaikanlagen. Auch in Zukunft wird Wien Energie im Rahmen der Solaroffensive der Stadt Wien weitere Dächer und städtische Flächen für die Solarenergieproduktion nutzen. Bis 2025 sollen 20 Solarkraftwerke auf Öffi-Dächer kommen.