Weniger Verkehr: Halbzeit im Supergrätzl Favoriten

Zwischenbilanz aus Wiens erstem Supergrätzl, das aktuell in Favoriten entsteht: Die erste Bauphase des Supergrätzls, das die Flächen zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse in ein urbanes Freiluftwohnzimmer verwandelt, ist abgeschlossen.

Nach dem Modell der Superblocks in Barcelona entsteht durch die Unterbindung des Durchzugsverkehrs viel Platz für Menschen und Begrünung. Die Verwandlung bringt ein großes Plus an Lebensqualität für das gesamte Grätzl.

So wurden in den vergangenen Monaten 44 Bäume gepflanzt und elf Mikrofreiräume und 70 Grünflächen angelegt. Diese Begrünungs- und Kühlungsmaßnahmen können schon im kommenden Sommer für Schatten und angenehme Temperaturen sorgen.