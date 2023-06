Weltweiter Immobilienpreis: Drei Mal Gold für Österreich

Das Projekt setzt auf flexible Module und will damit den unterschiedlichen Platzbedürfnissen der Menschen Rechnung tragen. „Anstatt starrer Architektur und unveränderbarer Grundrisse geht Kiubo den Schritt in Richtung Mobilität auch bereits im Wohnbau. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz stellen wir Nutzer in den Vordergrund und die Gebäude können bei Bedarf immer verändert werden“, so Florian Stadtschreiber, Geschäftsführer von Kiubo.