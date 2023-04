Wehrhafte Pflanzen: Welche Arten besonders giftig sind

Wenn es draußen regnet und stürmt, ist die beste Zeit gekommen, um in Pflanzkatalogen zu stöbern und sich zu überlegen, welche neuen Pflänzchen in diesem Jahr Einzug halten sollen.

Bei der Auswahl spielen viele Kriterien eine Rolle: Größe, Sorte, Standortansprüche aber auch, ob die Pflanze giftig ist. Das ist besonders in Haushalten mit kleinen Kindern und Haustieren von großer Bedeutung. Denn auch Pflanzen, die man in vielen Gärten in der Nachbarschaft findet, haben Blätter, Früchte oder Wurzeln, die der Gesundheit schaden können. Oft reicht eine Berührung wie beim Blauen Eisenhut, häufig werden Früchte oder Beeren gegessen, weil sie ähnlich aussehen, wie die einer genießbaren Pflanze.

Gefährliche Schönheiten

Aus diesem Grund hat der Buchautor und Biologe Bruno P. Kremer in „Gefährliche Schönheiten“ die wichtigsten Giftpflanzen Mitteleuropas unter die Lupe genommen und porträtiert. Wir stellen eine Auswahl an beliebten Sorten vor und zeigen, wir ihr Gift wirkt und was man beachten muss.