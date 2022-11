Für die Kelly Wearstler Gallery präsentiert Muhrhofer fünf neue Entwürfe (diverse Größen; im Bild der Konsolentisch grün), die für ihn ein Novum darstellen: Die Tische sind umhüllt von Stahl und bestechen durch monolithische Sockeln. Wichtigstes Merkmal jedes Entwurfs ist aber die so individuelle Terrazzo-Oberfläche.

Die Steine dazu sind so international wie die Kooperation: Zum Teil stammen sie von Kelly Wearstler, die sie am Strand von Malibu gesammelt hat, zum Teil aus Italien, wo Felix über viele Sommer gesammelt hat. Eine schöne Hommage an die jahrelange Partnerschaft des kreativen Duos. Diese hat freilich ihren Preis. Die Tische starten je nach Ausführung bei € 8.300 .

Mehr Infos: www.kellywearstler.com