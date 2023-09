Was können wir tun, wenn die Winterdienst-Firma verspätet arbeitet?

Die Räum- und Streupflicht kann durch Vereinbarung auf Dritte übertragen werden, z. B. an den Verwalter oder eine Winterdienst-Firma. In der Vereinbarung ist die Übertragung der Räum- und Streupflicht auf das Winterdienstunternehmen vorzusehen, dann haftet diese Firma; und die Eigentümergemeinschaft als Auftraggeber nur, wenn die Räum- und Streuverpflichtung einem ungeeigneten oder untüchtigen Vertragspartner übertragen wurde. Die geschilderten Versäumnisse sind bedenklich. Als einzelner Wohnungseigentümer haben Sie kein Weisungsrecht gegenüber der Verwaltung, sondern müssen einen Mehrheitsbeschluss erwirken, in welchem der Verwaltung die Beauftragung eines anderen Winterdienstes aufgetragen wird.