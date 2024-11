Von Solar bis Stauraum: Die neuen Gesichter der Carports

Wo innovatives Design Funktion und Ästhetik harmonisch miteinander vereint, ist das ATMO Architektur-Kollektiv am Werk. So konzipiert es neben ganzen Häusern auch essenzielle Teile davon, wie eben Carports. Geschäftsführer Leo Kern über ein typisches Beispiel: „Die bestehende Garage samt Einfahrt nahm zu viel Platz ein und so blieb kaum noch Gartenfläche übrig. Durch Abbruch der alten Garage und Anordnung des neuen Carports und einer angeschlossenen Outdoor-Chilllounge direkt an der Grundstücksgrenze entstand nicht nur eine moderne Ergänzung zum Bestand, sondern auch eine enorme Aufwertung des bis dato kaum vorhandenen Gartens.“