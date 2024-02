Ist mein Haus gut versichert? So prüfen Sie Ihre Polizze

Eine Photovoltaikanlage ist eine nachhaltige, aber nicht günstige Investition. Ein Schadensfall kann teuer werden. „Zusätzliche Risiken – wie die exponierten PV-Anlagen – ohne Zusatzkosten in den Schutz aufzunehmen, wäre ein konkreter Nachhaltigkeitsansatz von Versicherungen“, so Prantner.

Prüfung lohnt sich

Generell lohne sich eine Prüfung der Polizze: „Zum Vergleichen verschiedener Angebote die jeweiligen Infoblätter der Anbieter durchschauen. Das klingt erst mal mühsam, spart aber am Ende wahrscheinlich Geld“, so Prantner. Denn neue Tarife sind meist flexibler, lassen sich an die Bedürfnisse anpassen.