Glücklicher am Land? Warum die Österreicher umziehen wollen

Zu laut, zu klein, zu teuer: Der aktuelle Umzugsreport von s Real Immobilien bringt die Umzugsentscheidungen der Österreicherinnen und Österreicher ans Licht. Im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis 19. Februar 2024 wurden dazu 1.824 in Österreich lebende Personen befragt.

Das Fazit

Die Lebensqualität in Österreich erreicht im Durchschnitt eine Bewertung von 3,75 von maximal fünf Punkten. Bewohner im ländlichen Raum heben besonders die Vorzüge der österreichischen Landschaft mit Bergen, Seen und viel Grün hervor. Die städtische Bevölkerung schätzt hingegen besonders die gute Infrastruktur, Verkehrsanbindung und Sicherheit. Die Umfrage zeigt zudem, dass Menschen auf dem Land generell zufriedener sind als in der Stadt Lebende.