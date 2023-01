Alternativ heizen: Umstieg braucht maßgeschneiderte Lösungen

Die Klimakrise ist in den Köpfen der Österreicher angekommen. Das zeigt eine aktuelle Stimmungsanalyse von WU Wien, Deloitte Österreich und Wien Energie. Die Akzeptanz für erneuerbare Energieprojekte und deren Ausbau ist so hoch wie nie zuvor, vor allem Photovoltaik – auch auf Freiflächen – ist beliebt. Der Klimawandel ist für die Mehrheit der Bevölkerung das größte Problem der kommenden Jahrzehnte. Damit steigt auch die Bereitschaft zur eigenen Verhaltensänderung und für Investitionen. So hat sich etwa die Bereitschaft zur Installation einer privaten Anlage innerhalb eines Jahres verdreifacht.

Wärmewende ist Herausforderung

Die steigende Beliebtheit von PV-Anlagen ist erfreulich. Die größere Herausforderung wird allerdings die Wärmewende sein. Fast ein Viertel der Heizungsanlagen in der Studie basiert weiterhin auf Erdgas. Der Anteil der Holz-, Hackschnitzel- und Pelletsheizungen sowie jener der Wärmepumpen ist im vergangenen Jahr nur leicht gestiegen. Blickt man fünf Jahre zurück, dann hat sich der Anteil an Luftwärmepumpen aber mehr als verdoppelt. Das grundsätzliche Interesse ist also vorhanden: Der überwiegende Teil der befragten Hausbesitzer möchte in eine erneuerbare Wärmeversorgung investieren.