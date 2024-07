Was kann ich tun, wenn sich die Türe zum Haus schwer öffnen lässt?

Frage: Um zu meiner Altbaumietwohnung in Stiege 2 zu gelangen, muss ich den Innenhof bei Stiege 3 durchqueren. Doch die Zugangstüre zum Innenhof ist so schwer eingestellt, dass ich mich mit meinem ganzen Gewicht dagegenstemmen muss, um sie zu öffnen. Ich bin 72 Jahre alt und brauche einen Rollator. Die Hausverwaltung reagiert nicht auf meine Bitte, die Einstellung der Türe zu ändern. Was kann ich tun?