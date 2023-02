Raum- und Grafikdesignerin Simone Kamleitner lebte selbst fünf Jahre in einem Mikrohaus im Salzburger Seenland, ehe sie aus ihrer Begeisterung ein berufliches Betätigungsfeld machte. „Ich war davon fasziniert, dass ich trotz meines hohen Anspruchs an das Wohnen auf meinen 30 Quadratmetern alles hatte, was ich zum Glücklichsein brauchte. Es hat sich eine Art Liebe zu meinem Haus entwickelt.“