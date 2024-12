Nachhaltig und innovativ: Der "grünste" Billa eröffnet in Wien-Donaustadt

Innerhalb von sechs Monaten wurde eine über 30 Jahre alte Billa-Filiale in der Pilotengasse in Wien-Donaustadt durch einen modernen, klimaresilienten Neubau in Holz-Hybridbauweise ersetzt. Das neue Gebäude ist nun das nachhaltigste Marktgebäude der Rewe Group in Österreich.

Auf rund 3.900 m2 Grundstücksfläche wurde ein Markt geschaffen, der den neuesten Stand der Technik nutzt. Für die Wand- und Dachkonstruktion wurde zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Einige Wände und Decken mussten aus brandschutztechnischen Gründen und aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung aus Beton hergestellt werden. „Dieser Beton wurde in CO 2 -reduzierter Qualität ausgeführt und vor Ort betoniert. Damit konnte Material eingespart werden“, so Veronika Reiter, Projektleiterin Filialbau.