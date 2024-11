HANS-Y: Wie ein Bürokomplex zum chicen Wohnturm wurde

Was braucht der Nutzer?

Wie geht man als Innenarchitektin an ein Projekt in dieser Größenordnung heran?

„Ich schaue mir Umgebung und Bestand an. Daraus versuche ich, einen gestalterischen Leitfaden zu finden. Wo kommt das Licht her? Wie ist die Kubatur? Was gibt der Grundriss des Gebäudes vor?“, erklärt Anke Stern. „Der nächste Schritt ist eine Zielgruppenanalyse, um herauszufinden, was die potenziellen Mieter anspricht. Im nächsten Schritt werden die Bereiche analysiert: Die Bar im Eingangsbereich als Startpunkt war hier eine bewusste Entscheidung. Man wird mit einem Kaffee oder Drink begrüßt und findet sich in einer freundschaftlichen Empfangssituation.“