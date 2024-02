Studio Offline: Keramik-Design im Wiener Pop-Up-Store

Einst verkaufte hier Eduard Fruth seine köstlichen Patisserie-Kunstwerke, heute gibt es in dem zauberhaften Geschäft in der Kettenbrückengasse 20 – ebenso kunstvolle – Keramik. Das Interieur des Lokals blieb erhalten, die hübschen alten Vitrinen bieten nun die ideale Bühne für Vasen, Schalen und Tassen. Marion Ida und ihr Lebenspartner Philip Kranz bieten mit ihrem neu gegründeten „Studio Offline“ im Pop-up-Store in Wien-Margareten einzigartige, handgefertigte Stücke an.

Aber nicht nur das: Jeden Samstag kann man den beiden bei der Kreation ihrer Keramik zusehen. „Wir wollen die Möglichkeit nutzen, um unsere Arbeit zu zeigen und noch angreifbarer zu werden.“ Ganz im Sinne des Studionamens „offline“: Das Handwerk erlebbar machen, die Werkstücke zum Angreifen, die Künstler zum Austausch und zum Plaudern treffen. Das kann man übrigens auch bei Workshops mit Marion und Philip.