Stilvoll gedeckte Tafel: Wie sie gelingt

Freunde, Verwandte und Kollegen einzuladen und um einen schönen gedeckten Tisch zu versammeln, bereitet Freude. Gastgeber zu sein, sich Gedanken über Tischdekoration, Menüfolge und Sitzordnung zu machen, ist zwar auch ein ganzes Stück Arbeit. Doch entspannte und gut gelaunte Gastgeber sind essenziell für das Gelingen jedes Fests.

Ob TV-Köchin Cornelia Poletto, Schauspieler Michael Brandner oder Model Barbara Becker: Sie alle geben im Buch „Tischkultur“, dem der „Große Preis der Tischkultur“ zugrunde liegt, einen umfangreichen Einblick in ihre große Leidenschaft – das Gastgeben. Sie zeigen, worauf es beim eleganten Dinner oder beim entspannten Picknick im Freien ankommt. Das Jahrbuch ist gespickt mit besonders herausragenden und ausgezeichneten Design, das im Bereich Tischdekoration, Geschirr und Gläser neue Maßstäbe gesetzt hat.

Familienerbstücke dürfen nicht fehlen

Doch welche Trends punkto Tischkultur lassen sich nun ablesen? Ob rustikale Holztafel oder gestärkte weiße Tischdecke aus Leinen, kommt auf den Anlass an, beides ist erlaubt. Dekoration und Geschirr sollen zur Idee des Events passen. Wenn eine Auswahl an unterschiedlichen Gerichten am Tisch steht, darf es auch farbenfrohes Geschirr sein. Liegt der Fokus aber in erster Linie auf einem Gericht, passt schlichtes, weißes Geschirr besser. Familienerbstücke dürfen zu diesem Anlass ruhig verwendet werden, sie sollten nicht im Schrank verstauben, sondern eine schön gedeckte Tafel komplettieren.