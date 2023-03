Stadterweiterung Rothneusiedl: Äcker müssen Wohnungen weichen

Leistbare Wohnungen, beste Öffi-Anbindung und große Grünräume für die nächsten Generationen: Die Stadt Wien hat ambitionierte Pläne für das Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl im Süden der Stadt.

Wo heute wertvolle Ackerflächen sind, sollen in den nächsten Jahren 21.000 Menschen neuen Wohnraum finden. Die Anrainer etwa aus dem angrenzenden Kleingartenverein Rosiwalgasse sind beunruhigt. Viele von ihnen wohnen seit Jahrzehnten in der idyllischen Wohngegend mit dörflichem Charakter am Stadtrand. Sukzessive wurde ihre Ruhe durch Bauprojekte gestört.

Alles begann vor rund 20 Jahren mit der Errichtung der S1-Schnellstraße und fand vor wenigen Jahren mit dem Güterterminal der ÖBB ihren traurigen Höhepunkt. Lärm sowie enormes Verkehrsaufkommen durch Lkw stehen an der Tagesordnung.