Schwimmbad im Wohnhaus: Wer darf es stilllegen lassen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens heute, am 30. September 2024, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Stilllegung eines Schwimmbades geht.

FRAGE: Ich bin Eigentümer einer Wohnung in einem Haus mit etwa 20 Wohneinheiten. Teil des Wohnhauses ist auch ein Wellnessbereich samt Hallenbad für die Hausgemeinschaft. Der Kauf der Wohnung war hauptsächlich bedingt durch ebendiesen Schwimm- und Wellnessbereich. Der im übrigen die Wohnung auch sehr teuer gemacht hat. Wegen hoher Energiekosten und regelmäßiger Reparaturen mehren sich nun die Stimmen, das Schwimmbad monateweise (oder gänzlich) stillzulegen. Welche Mehrheit in der Eigentümergemeinschaft müsste sich dafür finden, dass eine Stilllegung beschlossen werden kann?