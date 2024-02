Schwierige Wohnungssuche, Bau von Mietwohnungen stockt

Das Salzkammergut nutzt die Zeit als eine der Kulturhauptstadt-Regionen 2024 und geht gegen saisonalen Leerstand im ländlichen Raum und den Verlust von Grünraum vor. Ein wichtiges Thema, auf das mit vielen Veranstaltungen, Installationen und Gesprächen aufmerksam gemacht wird. Denn in vielen Ortskernen stehen Immobilien leer, während in der Peripherie neu gebaut wird – dafür werden nun Lösungen gesucht.

In den Städten ist das Thema aktuell ein anderes. So sind zum Beispiel in Wien derzeit Mietwohnungen Mangelware, davon können Wohnungssuchende ein Lied singen. Man braucht jedenfalls einen langen Atem, um ein passendes und leistbares Objekt zur Miete zu finden. Mangels Alternativen am Markt ist die Fluktuation am Mietwohnungsmarkt gesunken.

Ein Grund für diese Entwicklung ist in der Bauwirtschaft zu finden. Bauträger schieben die Errichtung neu geplanter Mietprojekte auf die lange Bank, weil sie sich aktuell wirtschaftlich nicht rechnen. Die Folge sind sinkende Fertigstellungen – und das wird wiederum Auswirkungen auf den Markt haben. Man darf gespannt sein, wie die Politik hier langfristig gegenlenken wird.