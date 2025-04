Das sind die neuesten Design-Trends aus Mailand

Trotz trüben Wetters wirken die Straßen belebt. Während der Design Week in Mailand zeigen sich alle von ihrer besten Seite, präsentieren stolz ihre Kreationen in der ganzen Stadt. Und im Rahmen von Veranstaltungen wie dem bekannten Salone del Mobile und dem Fuorisalone von mehr als 2.300 Ausstellern in Szene gesetzt.

„Setz dich, um dich lebendig zu fühlen“

Das steht vor einem Sessel in der Via Mercanti. Designt wurde das Projekt „Facciamo Pausa“ von der Architektin Antonella Bondi – ein Eisendraht-Stuhl mit weichem Bezugsmaterial, dem „Pausa Marshmallow“. Ausprobieren konnte man auch Federica Biasis „Bun Fauteuil“ in der Wittmann-Ausstellung. „Die fluffigen, asiatischen Bao Buns (ein Brot, Anm.) waren meine Inspiration“, erzählt die Expertin für minimalistische Möbel.

Die Luxusmöbelmarke Provasi macht das Gegenteil, setzt auf Anti-Minimalismus inspiriert von der Renaissance. In ihrem großzügigen Showroom findet man zum Beispiel eine Oase mit edlen Liegestühlen und Details aus Stein und Marmor von Roveresca.