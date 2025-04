„Dieses Jahr ist der Kartell-Stand einfach rot“, kommentiert Ferruccio Laviani. Der Architekt, Innenarchitekt und Industriedesigner ist bekannt für seine ikonischen Kooperationen mit Marken wie Kartell, Moroso und De Padova. „Wir spinnen hier eine Art roten Faden, um die Geschichte des Unternehmens zu erzählen, ausgehend von der unverwechselbaren Kartell-Farbe: eine Farbe, die für Energie, Liebe, Eleganz, Leidenschaft und Sinnlichkeit steht – also für all das, was in einem Kartell-Produkt steckt.“

Tradition neu gedacht

Ein Neuzugang im Hause Kartell ist der von den Designern Ludovica Serafini und Roberto Palomba entworfene, vom Wiener Schloss inspirierte, Stuhl „Belvedere“, der Leichtigkeit und moderner Ästhetik verbindet. Die ungewöhnliche Materialkombination aus Stroh und Kunststoff schlägt eine Brücke zwischen Handwerk und Hightech, historischem Erbe und zukunftsweisendem Design. „Der Name des Stuhls ,Belvedere’ erinnert an die zeitlose Eleganz des gleichnamigen Schlosses in Wien. Das Design ist das Ergebnis einer Begegnung zwischen dem raffinierten Erbe traditioneller Wiener Stühle und Kartells Suche nach fortschrittlichen Materialien und Lösungen“, so die Designer Ludovica Serafini und Roberto Palomba. Statt auf reine Traditionspflege setzt das Projekt auf eine avantgardistische Neuinterpretation, die einen eigenständigen ästhetischen Code etablieren will.