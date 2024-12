Hygiene oder Besuch? Was treibt Österreicher wirklich zum Putzen an?

Dazu wurde eine internationale Umfrage des Marktforschungsinstituts Dynata von Kärcher in Auftrag gegeben, an der 10.025 Personen zwischen 18 und 65 Jahren in Österreich, Deutschland, den USA, Australien, Belgien, Frankreich, Japan, den Niederlande, Polen und Großbritannien teilgenommen haben. Die Ergebnisse unterscheiden sich von Land zu Land. In Österreich motiviert der Blick von außen. Fast 70 Prozent der Österreicher geben an, dass der häufigste Grund zu putzen für sie der Besuch von Freunden und Familie ist. Damit steht der Besuch noch vor dem eigenen Hygienebedürfnis, dass 55 Prozent als wichtigste Motivation sehen.