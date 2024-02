Schritt für Schritt: So einfach kann nachhaltiges Wohnen sein

Die Küche ist der am meisten beanspruchte Raum im Haus. Umweltfreundliche Materialien und energieeffiziente Geräte sollten Priorität haben. Falls Sie nicht den kompletten Raum umgestalten wollen, machen auch schon kleinere Veränderungen Sinn, etwa der Verzicht auf Plastik. Rührschüsseln aus Edelstahl, Messbecher aus Glas, Kochlöffel aus Holz machen bereits einen Unterschied. Aber auch andere Küchenutensilien können die -Bilanz verbessern: Da Teflon-beschichtete Pfannen alle paar Jahr ausgetauscht werden müssen, sollte man auf Stahl oder Gusseisen ausweichen. Lebensmittel richtig zu lagern sorgt für bessere Haltbarkeit. Ein Kühlgerät mit verschiedenen Klimazonen kann hier helfen. Um Müll zu vermeiden: Kompostieren statt wegwerfen. Rund 229.000 Tonnen Lebensmittel sowie Speisereste landen pro Jahr in Österreich im Restmüll. Das sind 25,5 Kilogramm pro Kopf oder fast 58 Kilogramm pro Haushalt.

Schritt 2: Ressourcenschonend waschen

Bereits kleine Optimierungen in Ihren Waschgewohnheiten können einen großen Unterschied machen. „Meist reicht es, Oberbekleidung zu lüften, und sie nicht nach jedem Tragen zu waschen. Wichtig ist auch, sich an Dosiervorgaben zu halten. Oft wird einfach zu viel Waschmittel verwendet“, weiß Umwelt-Expertin Sandra Papes. Während es bei Kleidung meist reicht, die Wäsche nur bei 20 oder 30 Grad zu waschen, erfordert die Maschine selbst alle paar Wochen einen heißen Waschgang . „Dadurch werden Bakterien in der Trommel getötet, die sonst zu Gerüchen führen.“ Bevorzugt Kleidung aus Naturfasern tragen, denn diese geben kein Mikroplastik ab. Von Weichspülern und anderen Duftstoffen für die Wäsche rät die Expertin ab: „Lieber in ein gutes Parfum investieren, als Haut, Lunge und Abwasser mit Duftstoffen zu reizen.“ Und: Wäsche aufhängen ist natürlich umweltschonender, als den Trockner zu verwenden.