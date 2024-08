Kann eine Verlängerung zu einem unbefristeten Mietverhältnis führen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at



Ich bin Vermieterin und seit rund zehn Jahren sehr zufrieden mit der Mieterin. Ich erneuere den Mietvertrag immer um drei Jahre. Kann sich daraus ein unbefristetes Mietverhältnis ergeben? Kann die befristete Verlängerung auch mündlich sein?