Wer muss bei der vererbten Wohnung die Betriebskosten zahlen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at



Ich bin 80 Jahre alt und habe bereits vor Jahren meiner Tochter meine Eigentumswohnung geschenkt. Mit Wohnrecht. Jetzt habe ich eine Betriebskosten-Nachzahlung von mehr als 1.000 Euro erhalten. Wer muss diese Kosten übernehmen?