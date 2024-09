Garagenplätze sind zu schmal für moderne Fahrzeuge. Muss der Mieter das hinnehmen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 16. September 2024

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Breite von Stellplätzen geht.

FRAGE: Ich bin Mieterin und miete seit Jahren auch einen Garagenplatz. Für zwei Fahrzeuge steht allerdings nur eine Breite von insgesamt 4,30 m zur Verfügung, begrenzt auf einer Seite durch eine Wand, auf der anderen Seite durch eine Säule. Nun wurde der Parkplatz neben mir vergeben, aber eine zeitgleiche Nutzung ist aufgrund der Größe der heutigen Pkw nicht möglich. Die Hausverwaltung sagt, wir lassen es darauf ankommen. Ist das rechtens?