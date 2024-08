Ewig warten auf die Abrechnung: Das können Eigentümer tun

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at



Wir sind Wohnungseigentümer und haben noch immer keine Betriebskostenabrechnung bekommen, trotz mehrfacher Urgenz bei der Hausverwaltung. Was können wir tun?