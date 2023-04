Rat vom Gärtner: Die Duftpelargonie braucht einen Rückschnitt

An Rückschnitt denken

„Duftgeranien sind in der Blütenbildung nicht zu vergleichen mit ihren dauerblühenden Geschwistern auf Balkon und Terrasse“, weiß Christoph Buttinger vom Blumenhaus Buttinger in Lenzing. „ Die Ursache für überhaupt keine Blüte liegt dann entweder im Gießverhalten, zu nass oder zu trocken, oder aber auch im Rückschnitt. Generell sind Duftgeranien in puncto Feuchtigkeit nicht besonders empfindlich, die Blütenbildung kann aber sehr wohl eingestellt werden. Duftgeranien benötigen sehr wohl einen regelmäßigen Rückschnitt, meist wird dieser im Sommer durchgeführt, oder auch im Herbst vor der Überwinterung“, weiß der Experte.

Sparsam düngen

Im Herbst wird die Duftpelargonie auf etwa zehn Zentimeter zurückgeschnitten. „Für alle Pelargonienarten gilt, dass sie als Zimmerpflanzen bei zu wenig Licht in der Regel keine Blüten bilden, außer sie stehen direkt am Fenster“, so Christoph Buttinger. Sein zusätzlicher Tipp: Duftpelargonien benötigen weniger Dünger als andere Pelargonienarten. Daher sollte man hier sparsam vorgehen.