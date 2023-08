Zur eigenen PV-Anlage: Gratis-Tools helfen bei der Planung

Die Idee hinter dem Projekt „SonnenKlar“ erklärt Fabian Janisch von PV Austria: „Die Anzahl der Anfragen von Endkunden erhöhte sich in den vergangenen Monaten und Jahren enorm. Es musste dazu eine Lösung gefunden werden, die sicherstellt, dass unser Kerngeschäft – die Rahmenbedingungen für Photovoltaik in Österreich zu verbessern – nicht darunter leidet. Da es uns wichtig war, Endkunden auf ihrem PV-Weg zu unterstützen, haben wir uns für einfache und kostenfreie Online-Tools entschieden. Wir hoffen damit, mehr Klarheit beim Einstieg in das eigene PV-Projekt zu schaffen.“

„SonnenKlar Förderkompass“

Der Förderkompass ermöglicht Interessierten, sich mittels weniger Klicks über passende Förderungen zu ihrem PV-Projekt zu informieren. Der Förderkompass listet dabei alle Bundes- und Landesförderungen rund um den Bereich PV und Stromspeicher auf.