Weltbester Architekt: Riken Yamamoto erhält Pritzker-Preis

Der japanische Architekt Riken Yamamoto erhält den Pritzker Prize 2024. Dies gab die Hyatt Foundation diese Woche in Chicago bekannt.

Bibliotheken, Universitäten, Schulen und Wohngebäude: Das Portfolio des 78-Jährigen, der vor allem in Japan baute, ist breit gefächert. Derzeit entsteht in Taiwan das Taoyun Museum of Art, das 2025 eröffnet werden soll.