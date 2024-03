Neues Museum erzählt Geschichte des Praters

Das Pratermuseum hat seit 15. März einen neuen Standort. Statt versteckt in einem Seitentrakt des Planetariums, präsentiert das Museum die Geschichte der Wiener Institution nun in einem eigenen, zentralgelegenen Holzbau. Der Neubau in der Straße des Ersten Mai schließt in seiner Leichtbauweise an die Tradition historischer Praterarchitektur an. „Die Silhouette des Museums hält den Blick vom Kratky-Baschik-Weg auf das Riesenrad frei und bildet durch ihre Höhe und markante Dachform eine Art Landmark inmitten des Pratertrubels“, erklärt Architekt Michael Wallraff.