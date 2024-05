Darf ich eine PV-Anlage am Mehrparteienhaus montieren lassen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Wohnungseigentümer. Der Eigentümer einer Dachgeschoßwohnung plant nun eine PV-Anlage für seine Wohnung auf dem Dach zu installieren das doch eigentlich allen gehört. Ist das rechtens? Darf ich auch meine PV-Anlage dort montieren lassen?