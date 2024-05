Plötzlich ohne Kellerabteil. Was kann ich tun?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich habe seit 30 Jahren eine Eigentumswohnung mit zugeordnetem Kellerabteil. Auf einmal wurde von einer Nachbarin die Nummer des Abteils geändert, das Schloss ausgetauscht und der Inhalt entsorgt. Wie komme ich zu meinem Recht?