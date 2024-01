Parken unter Sonnenstrom wird jetzt gefördert

Auch Oberösterreich fördert die PV-Parkplatzüberdachung mit zumindest zehn Stellplätzen, Kärnten stellt zunächst 1,5 Millionen Euro für Projekte dieser Art bereit, erste PV-Module auf Parkplätzen werden in Villach umgesetzt. In Tirol werden Anlagen auf bereits versiegelten Flächen gefördert, etwa auf Parkplätzen von Supermärkten oder Skigebieten. Ein Beispiel dafür ist die Ladestation für Elektroautos in Ötztal-Bahnhof.